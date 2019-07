Kleiner Aladin und der Zauberteppich

× Erweitern © Little Dream Entertainment Der kleine Aladin und der Zauberteppich

Im dänischen Animationsfilm möchte der kleine Schneiderssohn nicht andauernd nur Staubkörner zählen, möchte er viel lieber die große weite Welt bereisen.

Aladin lebt in einem kleinen Wüstendorf und der sonst so abenteuerlustige Junge findet das Leben dort sehr langweilig. Eines Tages überlässt Aladins Nachbar El Faza ihm einen mysteriösen Teppich, mit dem er auch noch fliegen kann. Kurzerhand macht sich Aladin mit seiner Ziege Suleika auf den Weg nach Petto, der Stadt, in der der Sultan lebt...

DK, Filmstart in Deutschland: 11. Juli 2019

Ein Ticket fürs Familienkino kostet 7 Euro.