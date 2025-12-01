Kleiner Eisbär, wohin fährst du?

Heute wird auf der Bühne ein Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie nach dem Kinderbuch von Hans de Beer aufgeführt:

Lars Eisbär hat endlich schwimmen gelernt. Übermütig und voller Stolz springt er immer wieder ins Wasser. Vor lauter Begeisterung merkt er gar nicht, wie er sich immer weiter vom Land entfernt und ins weite Meer raus treibt.

Wie es Lars Eisbär schafft, sich aus dieser Notlage zu befreien, fremde Welten und neue Freunde kennen lernt, die ihm helfen wieder in seine Heimat zurückzugelangen - das und noch viel mehr sieht und erlebt das Publikum in dieser turbulenten und abenteuerlichen Geschichte.

Eintritt frei, auf Spendenbasis. Anmeldungen nimmt das Bürgerhaus telefonisch und über dessen Homepage entgegen.