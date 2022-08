× Erweitern © SOS-Kinderdorf Hauen, Beißen, alles meins!

Beim kostenlosen Kurzvortrag mit Gespräch in der Frühberatungsstelle Süd erfahren Eltern, wie sie ihren Kleinkindern bei Konflikten helfen können. Denn Kinder müssen erst erlernen, sich sozialverträglich zu verhalten. Doch was steckt hinter diesen Kämpfen mit hauen, beißen und schreien? Was können Eltern tun und was sollten sie lieber lassen?

Eine Anmeldung ist bis zum 13.9.2022 telefonisch oder per E-Mail möglich.