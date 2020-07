Kinder ab 10 Jahren unternehmen in Sommerferien einen Ausflug zum Kletterpark Verden. Im Hochseilgarten befinden sich 6 verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und über 50 Stationen. Bitte festes Schuhwerk mit flachen Sohlen mitnehmen.

Die Teilnahme am Sommerferienprogramm des Fit Point Tenever kostet 5 nach Anmeldung per Telefon, E-Mail oder direkt in der Halle des Fit Point.