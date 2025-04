Klick Cut Code

Beim Medienfest dreht sich alles um die kreativen Arbeiten von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Harburg. Neben der Ausstellung der Arbeiten gibt es zahlreiche spannende Mitmach-Inseln, kreative Workshops, Info-Stände und eine Preisverleihung.

Kids ab 10 Jahren können an verschiedenen Stationen eigene Spiele gestalten, bunte Pixelkunstwerke erstellen oder eigene Trickfilme mit Trickboxen und Tablets produzieren. Außerdem gibt es digitale Schnitzeljagden und eine VR-Area, bei der ihr in digitale Welten abtauchen und verschiedene Anwendungen ausprobieren könnt.

Beim Meet & Greet treffen die Besucher:innen auf Kinder, Jugendliche und pädagogische Fachkräfte, die ihre Werke in der Ausstellung präsentieren, und können mehr über die Projekte erfahren. Gegen 16 Uhr wird bei der Preisverleihung der Gewinner der eingereichten Projekte, die in der Ausstellung zu bestaunen sind, bekannt gegeben.

Ein so spannender und ereignisreicher Tag will natürlich festgehalten werden: Bei den Selfie-Fotostationen könnt ihr witzige Erinnerungsfotos in der Fotobox oder im Fotostudio der 1970er Jahre in der Königsberger Straße machen.

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen 11 Euro.

Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es auf klickcutcode.de