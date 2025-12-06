Klima Klang: So klingt das Meer

Das CLOSEUP Bremen-Team KLIMA-KLANG lädt Jung und Alt ein, in das Wattenmeer einzutauchen. Jedoch nicht mit den Füßen, sondern mit den Ohren. Ozeanographische Daten zur Ebbe und Flut werden zu einer audiovisuellen Klanglandschaft und eröffnen eine emotionale, immersive Erfahrung von Naturphänomenen, die meist im Verborgenen bleiben. Von Vogelgezwitscher und Schiffsmotorengeräuschen zur Fließgeschwindigkeit des Wassers und der Meer-Watt-Übergänge in den Gezeiten – die zeitgenössische künstlerische Interpretation verbindet Kunst, Forschung und Natur im hörbaren Atmen des Wattenmeeres und des sich verändernden Ökosystems.

Das Angebot ist kostenfrei nach verbindlicher Anmeldung auf nordmedia.de.