Klimafreundliche Ernährung

Wachsen Bananen im Supermarkt? Woher kommt eigentlich Kakao? Welchen Weg haben Lebensmittel hinter sich, bevor sie auf unserem Frühstückstisch landen?

Diese Fragen vermittelt das Hafenmuseum in der Überseestadt kindgerecht im Rahmen einer Spielführung. Am 11.10. erhalten pädagogische Fachkräfte der Kitas einen Einblick in das Angebot des Museums für Kita-Kinder.

Darüber hinaus blicken die Teilnehmenden auf weitere Aspekte einer klimafreundlichen und gesunden Ernährung, tauschen sich zu Aktionsideen aus, erproben gemeinsam pädagogische Einheiten für die Praxis und zaubern Leckereien für die Herbstzeit im Kindergarten.

Die Anmeldung erfolgt hier online.