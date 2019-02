Klima-Scout werden

©Ökologiestation Bremen Klima-Scout

In dieser Ferienwoche erleben die Kids eine abenteuerliche Reise durch die verschiedenen Biotope der Ökologiestation. Sie lernen dabei spielerisch Umweltzusammenhänge kennen und eignen sich jede Menge Wissen über klimafreundliches Verhalten an. Die Kinder werden z.B. Beobachtungen und Untersuchungen in den Ökosystemen Wald und Gewässer anstellen, Nahrungsnetzen auf die Spur kommen, sich mit Upcycling befassen und letztendlich ihr Alltagsverhalten reflektieren. Eine Anmeldung ist bis zum 28.3. unter 0421-63817027. Ganz wichtig ist, daß die Teilnehmer wetterfeste, warme Kleidung mitbringen.