Die Bremer Klimaschutzagentur energiekonsens lädt zu einem Online-Informations-Seminar über das neue Förderprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit via Zoom ein.

Die Teilnahme ist kostenlos und mit Anmeldung.

Die Zielgruppe

Antragsberechtigt sind soziale Einrichtungen und deren kommunale und sonstigen Träger, wie zum Beispiel Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe und SOS-Kinderdörfer, Bildungsträger der Sozialen Arbeit, Breitensportvereine und öffentliche Sportstätten.

Förderquoten: 75 % bis 100 %

Hintergrund

Der Klimawandel ist in Deutschland deutlich spürbar. Dazu zählen u. a. anhaltende Hitzeperioden, Trockenheit, Starkregen oder Hochwasser. Durch Konzepte und konkrete Maßnahmen können sich soziale Einrichtungen sowie deren Träger dagegen wappnen. Mit dem Programm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ werden Maßnahmen am Gebäude (wie z.B. Jalousien oder der Einbau von Fenstern mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung), im Gebäude (wie etwa Anlagen zur passiven Raumkühlung, Installation von Trinkwasserspendern oder Beschaffung von Kühlwesten), sowie Maßnahmen im Umfeld des Gebäudes (wie Sonnensegel, Hofbegrünung oder Rückstauverschlüsse) gefördert. Dabei werden auch Synergien zwischen Klimaschutzmaßnahmen und der Klimafolgenanpassung genutzt. Zudem werden Kampagnen oder Weiterbildungsprogramme für die durch die sozialen Einrichtungen betreuten Personengruppen und deren Personal sowie weitere Zielgruppen gefördert.