Klimafahrt für Schulklassen

Unter dem Motto "Gemeinsam fürs Klima“ haben verschiedene Bremer Umwelt- und Klimaschutzorganisationen* die Klimakampagne 2024 gestartet.

Ein Jahr lang sollen unterschiedliche Veranstaltungen in zahlreichen Stadtteilen - von Fahrradtouren, Infoabenden, Klimafahrten, Führungen, Workshops und mehr - das Bewusstsein für Klimaschutz und dem Erhalt der Biodiversität stärken.

Für Lehrkräfte und Schuklassen stehen im März Bahnfahrten mit den "Scientists for Future" unter dem Motto "Klimawissen im Vorbeifahren" auf dem Programm.

Auch das Hochwasser an der Wümme hat es wieder gezeigt: Der Klimawandel ist längst auch in Bremen angekommen. Es gibt viel darüber zu sagen, was in Bremen angepackt werden muss, was aber auch bereits gegen die Klimakrise unternommen wird. Zusammen mit Schulklassen fährt die Blau-Weiß-Rot gestreifte Straßenbahn an Standorten vorbei, die für das Thema von Bedeutung sind.

Am Vormittag sind sechs Schulklassen ab Jahrgangsstufe 8 zu jeweils einer exklusiven und lehrreichen, rund einstündigen Rundfahrt eingeladen.

Um mitzufahren, bitte bis zum 17.2.2024 eine E-Mail an info@klimafahrt.de senden und die Schule, die Jahrgangsstufe sowie die Anzahl der Schüler:innen plus Begleitpersonen nennen. Die Route verläuft zwischen der östlichen Vorstadt und der Überseestadt (etwa entlang der Linien 2/3/10). Die ausgewählten Klassen werden an der passenden Station aufgenommen und am Ende der Rundfahrt wieder abgesetzt. Die Rundfahrt ist natürlich kostenlos!

Weitere Informationen auf der Website der Klimabahn Bremen

Weitere Infos zur Klimakampagne auf den Seiten der Organisationen und den Social Media Kanälen unter dem Hashtag #klimakampagne2024.

* Bremische Evangelische Kirche Klimaschutz, BUND Bremen, Climactivity, KlimaWerkStadt, Klimazone Findorff, Scientist for Future u.a.