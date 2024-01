Energiefresser-Rallye

Was sind versteckte Energiefresser? Wie können wir sie beseitigen und was können wir zuhause tun, um das Klima zu schützen? Diese und weitere Fragen ergründen Grundschulkinder in einer spannenden Rallye im Rahmen von „Klimaschutz und Inklusion“.

Gemeinsam mit Expert:innen beleuchten die Kinder das Thema in Kleingruppen von verschiedenen Seiten und lernen so Informatives rund um das Thema Energiesparen und Klimaschutz. Im Anschluss an die Rallye können sie ihre Energie und Ausdauer beim Spielen und Toben im Wald der Ökologiestation unter Beweis stellen.

Der Workshop ist offen für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit und ohne Behinderung. Das Gelände und Haus der Ökologie-Station sind leider nicht barrierefrei. Bitte anmelden bis 26.01.2024 unter klimaschutz@friedehorst.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

Klimaschutz und Inklusion ist ein Projekt der Stiftung Friedehorst, das vom Programm „Klimaschutz im Alltag“ der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen unterstützt wird.