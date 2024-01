Klimaschutz im Kita-Alltag: Energie erleben

Was genau bedeutet Energie? Kommt sie aus der Steckdose? Steckt die Energie in uns? Oder in den Heizungen? Energie steht uns hier in der Regel dauerhaft zur Verfügung. Aber wie wird Energie erzeugt, was sind Erneuerbare Energien und wie können wir Energie sparen?

Diese Themen werden in der Fortbildung für Erzieher:innen einerseits kurz in der Theorie präsentiert. Anschließend werden praktische Aktionen, Experimente und Anleitungen vorgestellt, um Energie für Kinder erfahrbar zu machen und aufzuzeigen, dass Energie wertvoll ist und wie man bewusst damit umgeht.

Gemeinsam überlegen die Teilnehmenden, wie z.B. eine Aktionswoche aussehen kann oder wie das Thema in das gesamte Kindergartenjahr integriert werden kann.

Der Zugang zu den Räumlichkeiten befindet sich in der Ostertorswallstr. 66/67 in der Innenstadt.

Die Teilnahme ist kostenfrei, nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.