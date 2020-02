Klimatrip durchs Archiv

Die Teilnehmerïnnen begeben sich auf eine spannende Spurensuche durch das belladonna-Archiv ein. Die Zeitreise beginnt in den 1970er Jahren und endet im Jahr 2020. Welche wissen, dass das Thema Klimaschutz bereits in der Neuen Frauenbewegung hochaktuell war? Im Archiv befinden sich Zeitdokumente wie Flugblätter, einmalige Tonaufnahmen, Plakate und Presseartikel. Die Teilnahme an der Archivführung ist kostenlos.