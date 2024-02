Klingendes Ei

In der Kreativwerkstatt fertigen 8- bis 12-jährige Ferienkinder eine Spieluhr an, die sie nach eigenen Wünschen gestalten, bemalen und bekleben. Bunte Eier, ein Küken, Hase oder andere Figuren können die Dose schmücken. Und weil der Frühling vor der Tür steht und auch Ostern nicht mehr weit ist, werden fröhliche Melodien daraus erklingen. Ein weiteres Angebot ist das Erlernen der Kaltnadelradierung. Auch ein Ausflug in ein Bremer Museum gehört zum Ferienprogramm. Am Ende der Woche werden die fertigen Kunstwerke ausgestellt und der Familie und Freunden präsentiert.

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 18. bis zum 22. März und kostet 10 Euro (kostenfrei mit Bremen-Pass). Anmeldungen erfolgen über die Regionalstelle Ost der Volkshochschule wahlweise per Telefon oder E-Mail.