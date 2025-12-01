Klub der Visionäre
bis
KASCH Bergstr. 2, 28832 Achim
Das erste Schulhalbjahr ist (fast) geschafft – die Zensuren sind raus, die Zeugnisse stehen vor der Tür – Zeit, mal richtig abzuschalten und gemeinsam zu feiern!
Zur großen Teenie-Party bringt DJane Suse die neuesten Chart-Hits, Partyklassiker und jede Menge gute Laune auf die Tanzfläche.
Es wird kein Alkohol ausgeschenkt – stattdessen gibt’s coole Drinks, gute Musik und eine Menge Spaß in sicherer Atmosphäre.
Der Eintritt kostet 5 Euro inklusive 2 Euro Verzehr.