Cannabis: (K)ein Problem?

bis

Im digitalen Elternabend werden Eltern von Jugendlichen ab 12 Jahren dafür sensibilisiert, dass Cannabis keine harmlose Droge ist, nur weil sie legalisiert werden wird. Die Expert:innen möchten außerdem die elterliche Kompetenz und Handlungssicherheit stärken.

Folgende Themen werden behandelt:

  • Aufklärung und Gefahren
  • Rechtliches und Straßenverkehr
  • Elterliche Intervention und Hilfsangebote

Teilnehmende können ihre konkreten Fragen beantworten lassen.

Die Teilnahme am digitalen Elternabend ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite. 

bis
