Cannabis: (K)ein Problem?
Im digitalen Elternabend werden Eltern von Jugendlichen ab 12 Jahren dafür sensibilisiert, dass Cannabis keine harmlose Droge ist, nur weil sie legalisiert werden wird. Die Expert:innen möchten außerdem die elterliche Kompetenz und Handlungssicherheit stärken.
Folgende Themen werden behandelt:
- Aufklärung und Gefahren
- Rechtliches und Straßenverkehr
- Elterliche Intervention und Hilfsangebote
Teilnehmende können ihre konkreten Fragen beantworten lassen.
Die Teilnahme am digitalen Elternabend ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.
Info
Eltern, Kostenfrei
Online-Events