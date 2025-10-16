Cannabis: (K)ein Problem?

Im digitalen Elternabend werden Eltern von Jugendlichen ab 12 Jahren dafür sensibilisiert, dass Cannabis keine harmlose Droge ist, nur weil sie legalisiert werden wird. Die Expert:innen möchten außerdem die elterliche Kompetenz und Handlungssicherheit stärken.

Folgende Themen werden behandelt:

Aufklärung und Gefahren

Rechtliches und Straßenverkehr

Elterliche Intervention und Hilfsangebote

Teilnehmende können ihre konkreten Fragen beantworten lassen.

Die Teilnahme am digitalen Elternabend ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.