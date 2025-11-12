"Nur noch 10 Minuten..."
Eltern kennen diesen Satz. Im Alltag der Kinder und Jugendlichen sind digitale Medien allgegenwärtig und bieten sowohl Chancen als auch Risiken. Der Online-Elternabend richtet sich an Eltern von Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren, die mehr über den Medienkonsum ihrer Kinder erfahren wollen.
Folgende Themen werden behandelt:
- Aktuelle Daten zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
- Was begeistert an digitalen Medien und was sind die Gefahren?
- Wann wird es zu viel?
- Was können Sie als Eltern für einen entspannten Umgang mit Medien in der Familie tun?
- Ihre konkreten Fragen
Teilnehmende können ihre konkreten Fragen beantworten lassen.
Die Teilnahme am digitalen Elternabend ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.
