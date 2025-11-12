"Nur noch 10 Minuten..."

Eltern kennen diesen Satz. Im Alltag der Kinder und Jugendlichen sind digitale Medien allgegenwärtig und bieten sowohl Chancen als auch Risiken. Der Online-Elternabend richtet sich an Eltern von Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren, die mehr über den Medienkonsum ihrer Kinder erfahren wollen.

Folgende Themen werden behandelt:

Aktuelle Daten zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen

Was begeistert an digitalen Medien und was sind die Gefahren?

Wann wird es zu viel?

Was können Sie als Eltern für einen entspannten Umgang mit Medien in der Familie tun?

Ihre konkreten Fragen

Teilnehmende können ihre konkreten Fragen beantworten lassen.

Die Teilnahme am digitalen Elternabend ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.