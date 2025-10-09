Von Pillen, Vapes & Co.

Im digitalen Vortrag werden Eltern von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren über aktuelle Konsumtrends bei Jugendlichen informiert. Der Fokus dieser Veranstaltung liegt auf der Substanzkunde und nicht auf den Grundlagen der Suchtprävention und pädagogischen Handlungsempfehlungen.

Teilnehmende können ihre konkreten Fragen beantworten lassen.

Die Teilnahme am digitalen Elternabend ist kostenfrei nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.