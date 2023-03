Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach

Die jungen Sänger des Knabenchors Unser Lieben Frauen laden zum Konzertereignis in ihre Kirche ein. 299 Jahre nach ihrer Uraufführung in der Leipziger Nikolaikirche lädt der Knabenchor am Karfreitag zur Johannes-Passion ein. Gemeinsam mit dem Collegium musicum 1635 und hochrangingen Solisten freuen sich die Jungs des Konzertchores auf die Aufführung.

Die Sopranstimme singt Kerstin Dietl, die Altsimme Geneviéve Tschumi, unter der Leitung von Ulrich Kaiser.

Tickets ab 12 Euro (Schüler:innen ab 16 Jahre) und 16 Euro (Erwachsene) können u.a. telefonisch unter 0421-363636, im Kapitel 8 sowie an der Tageskasse erworben werden. Für Kinder bis 15 Jahre ist die Eintrittskarte kostenfrei.