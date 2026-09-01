Der letzte Schlag der Knackerbande

× Erweitern © Theater 62 Knackerbande

Bühne frei für junge Spürnasen: Die Nachwuchstruppe vom Theater 62 bringt die Bühne zum Knistern. Auf dem Spielplan steht ein packender Kinderkrimi von Lothar Krauth.

Hier stehen die Kinder nicht nur im Mittelpunkt des Geschehens, sondern komplett selbst im Rampenlicht. Die Schauspielgruppe aus 8- bis 13-jährigen Nachwuchstalenten sorgt mit viel Spielfreude dafür, dass der Fall um die berüchtigte Knackerbande zu einem echten Nervenkitzel für das gesamte Publikum wird. Ein idealer Wochenendausflug für kleine und große Krimi-Fans, die Lust auf temporeiches Theater aus dem Stadtteil haben.

Der Eintritt kostet familienfreundliche 5 Euro an der Tageskasse.