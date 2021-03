Knappe Kassen in Zeiten von Corona

Der Online-Dialog der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz behandelt die typischen Warnsignale vor finanzieller Not, wo man Hilfen erhalten kann, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man keinen Kredit erhält, und was eine Verbraucherinsolvenz ist. Zu Wort kommen Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen und Frank Lackmann vom Fachzentrum Schuldenberatung im Lande Bremen. Abschließend werden in einem Gespräch Publikumsfragen aus dem Online-Chat durch die Referent:innen beantwortet.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung.