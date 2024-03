× Erweitern © Pixabay/GR Knoten knoten

Was haben Klettern und Segeln gemeinsam? Knoten! Bei diesem Familienangebot lernen die Teilnehmenden neue und nützliche Knoten kennen und erfahren Wissenswertes zu ihrer Anwendung und Geschichte.

Rundtörn mit zwei halben Schlägen, Stopperstek, Palstek, Affenfaust oder Webleinstek - Seemannsknoten haben klangvolle Namen und sehen im Falle von Zierknoten auch noch hübsch aus. Nicht nur auf See sind die Verknotungen sinnvoll, sie helfen auch im Alltag dabei, Dinge zu befestigen oder zu verbinden. Im besten Fall lassen sich die Knoten schnell wieder lösen. Interessierte können sich an eigenen Knoten probieren und diese für Geschenke, als Schlüsselanhänger, in der Natur zum Klettern oder zum Segeln nutzen.

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis inbegriffen und erfordert keine Anmeldung.