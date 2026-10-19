Knoten, Schleifen und Co.

Knoten, Schleifen, Ösen und sonstige Verbindungen gehören zu unserem Lebensalltag. Ob wir Schuhe zubinden, einen Luftballon verknoten, die Schultasche auf dem Fahrrad festbinden, eine Tüte zubinden… wer Knoten und Schleifen kann, ist klar im Vorteil. In diesem Workshop lernen Kinder ab 7 Jahren die wichtigsten Verbindungen praktisch.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.