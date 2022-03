Kochen um die Welt

× Erweitern Foto: Klimahaus Bremerhaven Osterkochschule, Klimahaus Bremerhaven

Wie Menschen in anderen Teilen der Erde kochen, finden Teilnehmer:innen von 8 bis 13 Jahren im kleinen Sommer-Koch-Club mit der Frosta-Kochschule heraus. An drei aufeinanderfolgenden Tagen bereiten die Mädchen und Jungen typische Gerichte aus den Ländern der verschiedenen Reisestationen des Museums zu. Sie schauen sich zudem an, wie die Menschen in den verschiedenen Ländern leben und was es für Unterschiede zu unserem Leben in Deutschland gibt.

Der Kurs findet täglich vom 18. Juli bis zum 20. Juli statt und kostet 12 Euro zuzüglich 9 Euro Eintritt in die Ausstellung. Anmeldungen werden per Telefon oder unter info@klimahaus-bremerhaven.de entgegengenommen.