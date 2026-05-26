Sommer rund um die Welt

× Erweitern © Klimahaus Bremerhaven Kochschule, Klimahaus Bremerhaven

Wie Menschen in anderen Teilen der Erde kochen, finden Teilnehmer:innen von 8 bis 13 Jahren im kleinen Sommer-Koch-Club mit der Frosta-Kochschule heraus. An drei aufeinanderfolgenden Tagen bereiten die Mädchen und Jungen typische Gerichte aus den Ländern der verschiedenen Reisestationen des Museums zu. Sie schauen sich zudem an, wie die Menschen in den verschiedenen Ländern leben und was es für Unterschiede zu unserem Leben in Deutschland gibt.

Der Kurs findet Mo und Dienstag statt und kostet 10 Euro zuzüglich 9 Euro Eintritt in die Ausstellung. Anmeldungen werden per Telefon oder an info@klimahaus-bremerhaven.de entgegengenommen.