Ferienkochkurs für Kinder

Foto: Heumer Ferienkochkurs

An zwei Nachmittagen lernen die Teilnehmer von 8 bis 13 Jahren, was klimafreundliche Ernährung ist und wie man dafür kocht. Anschließend bereiten alle gemeinsam ein passendes Menü zu. Der zweite Tag wird zur Nudelparty: dann wird gezeigt, wie einfach und lecker man Nudeln selber herstellen kann.

Der Kochkurs findet am Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 35 Euro und wird telefonisch oder per E-Mail an info@klimahaus-bremerhaven.de angemeldet.

Kinder unter 14 Jahren dürfen sich im Klimahaus Bremerhaven nicht ohne Aufsichtsperson aufhalten. Deswegen wird darum gebeten, die Kinder im Anschluss an die Veranstaltung abzuholen.