× Erweitern © Gusto Entertainment König der Landstreicher

Die 11-Jährige Meissy ist überglücklich, als ihr Vater Tom nach Jahren der Abwesenheit endlich wieder in ihrer Stadt auftaucht. Nur ihre Mutter ist alles andere als begeistert. Gegen ihren Willen beginnt Meissy, sich heimlich mit Tom zu treffen, und ist fasziniert von seiner freien Lebensweise auf der Straße, seinem Ideenreichtum und all seinen Geschichten. Gemeinsam mit ihrem besten Kumpel Rayan schmiedet sie den Plan, ihre Eltern wieder zusammenzubringen. Doch schon bald muss sie feststellen, dass Tom in seiner ganz eigenen Welt lebt und es nahezu unmöglich scheint, die beiden zu vereinen und ihren Vater wieder an ihrer Seite zu haben.

Die Deutschland-Premiere im Rahmen des 13. KIJUKO wird im englischen Originalton mit Live-Übersetzung präsentiert!

11 Uhr: Schulvorstellung mit Live-Einsprache

15 Uhr: Deutschlandpremiere mit Live-Einsprache und KIJUKO Club

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.

NL 2025, Regie: Janne Schmidt, mit Niyara da Rocha Pereira, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Yootha Wong Loi-Sing, Jeylan Shafahi, 87 Min., niederl. OmengU mit deutscher Einsprache, ab 9+