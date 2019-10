Der König der Löwen

× Erweitern König der Löwen

Der Disney-Zeichentrickklassiker kommt in computeranimierter Neuauflage mit spektakulären Bildern zurück auf die Kinoleinwand.

Leben und Sterben, das gehört zu dem ewigen Kreislauf des Lebens mit dazu. So lernt es der kleine Löwe Simba schon früh von seinem Papa Mufasa, dem König der Tiere. Irgendwann soll Simba selbst einmal König sein und über all das Land herrschen, was von der Sonne berührt wird. Doch dabei hat Mufasa die Rechnung ohne seinen gemeinen Bruder Scar gemacht, der sich in der Thronfolge übergangen fühlt. Dieser heckt einen fiesen Plan aus, um Mufasa aus dem Weg zu räumen und den kleinen Simba in die Wüste zu jagen.

USA 2019, Regie: Jon Favreau, Animation, 118 Min., ab 9 Jahren