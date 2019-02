Königin von Niendorf

In Brandenburg haben gerade die Sommerferien begonnen, doch die zehnjährige Lea fährt diesmal nicht wie sonst mit ihren Freundinnen ins Ferienlager. Überhaupt findet sie die anderen Mädchen aus ihrer Schule zunehmend seltsamer. Da bleibt sie lieber allein Zuhause, klettert auf Bäume, kurvt mit ihrem Fahrrad durchs Dorf oder besucht den kauzigen Musiker Mark auf seinem verwilderten Bauernhof. Als Lea eines Tages fünf Jungen beobachtet, die ein großes Ölfass vom Gelände einer Fabrik klauen, ist ihre Neugier geweckt. Sie nimmt die Verfolgung auf und entdeckt, dass die Bande ein Floß gebaut hat. Nur zu gerne würde sie bei dem Abenteuer mitmachen, doch Mädchen sind in der Bande nicht erwünscht. Um trotzdem in die Bande aufgenommen zu werden und den Jungen zu beweisen, dass sie als Mädchen keine Angst hat, soll sie eine Mutprobe ablegen – für Lea kein Problem, denn sie will ja schließlich Königin ihres Dorfes werden.

Deutschland 2017, Regie Joya Thome, mit Lisa Moell, Mex Schlüpfer, Denny Motitz Sonnenschein, Salim Fazzani, Elias Sebastian u.a.; Deutscher Regiepreis 2018; 67 Min.,