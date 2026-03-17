Kogge-Hologramm austesten

Wie sah die Kogge aus, als sie noch zur See fuhr? Ein neues Hologramm-Set zeigt nicht nur das Wrack mit vollem Segel und in seiner vollständigen Form – dank des Sets lässt sich die Kogge auch als Souvenir mit nach Hause nehmen oder verschenken. Heute können Besucher:innen das Set in der Kogge-Halle ausprobieren. Die ersten fünf Personen bekommen ein Set geschenkt!

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen 10 Euro.