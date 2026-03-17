Kogge-Hologramm austesten
bis
Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
Wie sah die Kogge aus, als sie noch zur See fuhr? Ein neues Hologramm-Set zeigt nicht nur das Wrack mit vollem Segel und in seiner vollständigen Form – dank des Sets lässt sich die Kogge auch als Souvenir mit nach Hause nehmen oder verschenken. Heute können Besucher:innen das Set in der Kogge-Halle ausprobieren. Die ersten fünf Personen bekommen ein Set geschenkt!
Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen 10 Euro.
Info
Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
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