Kogge trifft Playmobil

Die Bremer Kogge von 1380 ist das am besten erhaltene Handelsschiff des Mittelalters, 1962 wurde sie zufällig bei Bauarbeiten in der Weser in Bremen entdeckt, und legte den Grundstein zur Gründung des Deutschen Schifffahrtmuseums. Jetzt inszeniert eine neue Ausstellung die außergewöhnliche Geschichte des Schiffes auf besondere Art: mit Playmobil-Figuren.

In der Sonderausstellung stellt der Hamburger Künstler und Playmobil-Sammler Oliver Schaffer in Zusammenarbeit mit dem DSM Szenen aus der Geschichte des Schiffes mithilfe der bekannten Spielzeugfiguren liebevoll und detailliert nach.

Die Schaulandschaften lassen mittelalterliche Hansekontore wiederaufleben, fangen historische Momente aus dem Kontext des Wrackfundes ein und machen die aufwendige Restaurierungsarbeit sichtbar. Fotostationen, Playmobil-Großfiguren und Infotafeln ergänzen die Schaulandschaften. Durch die nachgestellten Situationen aus Mittelalter, 19. und 20. Jahrhundert wird die Geschichte rund um die Bremer Kogge anschaulich nachvollziehbar.

Dabei wird verschiedenen Fragen nachgegangen: (Aus welchem Material wurde die Kogge gebaut? Wie wurde das Schiff konserviert? Welche Waren wurden auf Koggen transportiert?und viele mehr.