Kijuko: Kokon

Zum siebten Mal findet das Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO nun statt und in diesem Jahr als verkleinerte Ausgabe an drei Tagen mit sechs spannenden Filmen für alle Altersgruppen. Mit dabei ist auch die Kurzfilmrolle mit einem lustigen Programm für Kinofans ab 4 Jahren. Anstelle der Kinderjury sind diesmal die Zuschauerïnnen gefragt, die im Anschluss an die Vorstellung ihrem Lieblingsfilm zum Publikumspreis verhelfen.

Mitten in Kreuzberg am Kottbusser Tor, im turbulenten Herzen Berlins, wächst Nora auf. Auf ihrem Weg ins Erwachsensein fühlt sie sich ziemlich verloren. Die Verwandlung ihres Körpers zu dem einer jungen Frau löst Unsicherheit bei ihr aus. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer großen Schwester Jule und deren bester Freundin Aylin. Bei denen dreht sich alles ums Aussehen und Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Damit kann Nora nichts anfangen. Denn sie ist eher zurückhaltend und anstatt über Mode und Jungs zu reden, stellt sie fest, dass sie Mädchen schön findet. Als die wilde Romy in ihr Leben tritt, lernt Nora zu sich und ihrem Körper zu stehen. Kann es sein, dass Menschen sich selbst erst dann richtig lieben lernen, wenn es jemand anderes auch tut?

D 2020, Regie: Leonie Krippendorff, mit: Lena Urzendowsky,Jella Haase, Lena Klenke, Elina Vildanova, 95 Min., empfohlen ab 13 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Schulklassen können alle Festivalfilme auch an den Wochentagen von Montag, den 28. September, bis Donnerstag, den 8. Oktober für Vorstellungen an den Vormittagen buchen. Die Reservierung für Schulklassen erfolgt unter 0421-56647630.

Das komplette Programm steht hier.