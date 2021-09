× Erweitern © Elisa Germanus Meyer Kokopelli - ein seltsamer Vogel

„Heh, was soll das? Ich brauche wirklich niemanden, der hier absichtlich den Verstimmer spielt!“ ruft der Gambist entrüstet einem sehr exotischen Vogel zu, nachdem der einfach an den Wirbeln der Gambe gedreht hat...

Eigentlich wollten die Musiker sich ganz in Ruhe auf ein bevorstehendes Konzert vorbereiten, doch dieser Vogel bringt allerlei Unruhe in die Probe. So schaukelt er auf dem Bogen der Gambe, scheint völlig vernarrt in die vielen Flöten zu sein und beginnt sogar zu sprechen... Dabei verhält er sich immer menschlicher. Welches Geheimnis wohl dahinter steckt?

Mit dem interaktiven Musiktheater für Kinder von 4 bis 8 Jahren startet eine Reihe von musikalisch-theatralen Projekten, die sich mit dem indianischen Kokopelli-Mythos beschäftigen: Der Wanderer ist eine über 1000 Jahre alte Fruchtbarkeitsgottheit der Anasaz, die bis heute in die Mythologie der Pueblo-Indianer Einfluss hat. Auf dem Rücken ein Sack voller Lieder, zieht er mit seiner Flöte durch das Land und sorgt für gesunde Herden, reiche Ernte – und Nachwuchs in den Dörfern.

Das Bremer Barockensemble La Ninfea ist als musikalischer Geschichtenerzähler bekannt. Mit „Kokopelli" ist das Ensemble jetzt erstmals als musikalisches Figurentheater auf der Bühne zu erleben: Die Inszenierung von Philip Stemann lässt die traditionellen Grenzen zwischen Kinderkonzert, Musiktheater und Figurentheater verschwinden. Die Musiker werden in die Inszenierung integriert, die gemeinsam mit der Figurenspielerin von "Mensch, Puppe!" ein Abenteuer erleben.

Der Eintritt kostet 10 Euro, für Familien 25 bzw. 35 Euro. Die Tickets können nach Anmeldung mit Name(n), Adresse, Telefonnummer, Anzahl der Personen und Haushalte an mail@ensemble-laninfea.de bestellt werden.