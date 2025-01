× Erweitern © KUBO Kunstkurse, Kunsthaus KUBO

Kritzeln, klecksen und knabbern lautet das Motto beim neuen Kunstnachmittag für Familien. Einmal im Monat können Kinder und Eltern zusammen das offene Atelier des Kunstvereins entdecken, mit verschiedenen Materialien und Techniken experimentieren und erste Kunst-Erfahrungen sammeln.

Der Eintritt folgt dem Prinzip "Pay what you can" - Zahl was du kannst!