Komm mit auf die Reise

Foto: Landemuseum Natur und Mensch Oldenburg / W. Kehmeier Mit Pfeil und Bogen, Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Am Familientag geht es auf Spurensuche in die Vergangenheit: Woher kommen wir und warum waren Menschen immer unterwegs? In der Sonderausstellung „2 Millionen Jahre Migration“ finden sich spannende Antworten auf diese Fragen. Da wird geforscht und ausprobiert, es gibt Kurzführungen durch die Sonderausstellung, ganztägig Mitmachaktionen wie das Knochenpuzzle, im Workshop wird eine echte Steinzeitlampe gebaut und Feuer gemacht, wie die Menschen der Steinzeit.

Zusätzlich zum Museumseintritt entstehen keine Kosten.