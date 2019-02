© Les Films du Préau Kommissar Gordon & Buffy

Ein schwedischer Kinderkrimi als Animationsfilm für die ganze Familie: Die Kröte Gordon und die Maus Buffy lösen jeden noch so komplizierten Fall.

Im Gegensatz zu schwedischen Krimis für Erwachsene, lösen in der „Kommissar Gordon“-Reihe (vom schwedischen Kinderbuchautor Ulf Nilsson mit Illustrationen von Gitte Spee) der alternde Gordon und die junge Buffy gemeinsam eher harmlose Fälle. Der erste Animationsfilm verbindet die zwei Bücherbände „Der erste Fall“ und „Doch noch ein Fall!“ zu einem Kinoabenteuer vor allem für die ganz kleinen Kinozuschauer.

Der Winter hat in den Wald Einzug gehalten und alles ist mit Schnee bedeckt. Doch inmitten dieser verschneiten Idylle nimmt ein Dieb den Bewohnern des Waldes die mühsam gesammelten Nussvorräte weg. Das ruft Kommissar Gordon auf den Plan, der dem Treiben ein Ende bereiten will. Doch ganz allein kommt er mit seinen Ermittlungen nicht weit, außerdem ist Gordon nicht mehr der Jüngste. Bereits seit vielen Jahren sorgt er im Wald unter den Bewohnern für Ruhe und Ordnung, nun sehnt er sich nach seiner baldigen Rente. Wie gerufen steht auf einmal die Maus Buffy vor ihm und der Kommissar bildet sie zu seiner Assistentin aus. Das ungewöhnliche Duo Kommissar Gordon und Buffy ist von nun an nicht mehr zu stoppen, hilft den Waldbewohnern und löst jeden noch so komplizierten Fall. (filmstarts.de)

Die Tickets im Familienkino kosten für Kinder 5, für Erwachsene 7 Euro.