Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse

Frau Berti Bartolotti hat ein Problem: Sie kann einfach nicht aufhören, Sachen im Internet zu bestellen. In ihrer Wohnung türmen sich die Schnäppchen und Sonderangebote, und langsam verliert sie den Überblick, was noch unterwegs ist.

Als eines Tages eine große Konservenbüchse vor ihrer Tür steht, ist sie also gespannt, was sich darin verbirgt. Sie öffnet die Dose, und heraus kommt Konrad, 7 Jahre alt und bereit, der ideale Sprössling zu sein.

Frau Bartolotti findet sich mit ihrer neuen Rolle als Mutter schnell ab, ihrem Freund Egon ist ihr Erziehungsstil allerdings etwas zu lasch. Eis zum Frühstück? Viel zu bunte Pullover? Das geht ja gar nicht! Auch Konrad hat so seine Zweifel – so hat man ihm das Kinderleben in der Fabrik nicht geschildert, da war nur die Rede von Zähneputzen und pünktlich ins Bett gehen.

Pascal Makowka hat aus Christine Nöstlingers Kinderbuch von 1975 einen (wahn)witzigen Theaterspaß für Groß und Klein entwickelt, den das Ensemble mit jeder Menge Spielfreude, Musik und Fantasie auf die Bühne bringt.

Empfohlen ab 4 Jahren; der Eintritt kostet 13,50 Euro.