Konzert bei Kerzenschein

Die Kantoreigruppen, bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, finden sich zum gemeinsamen Musizieren am 1. Advent in der Kirche zusammen. Der Schein der Kerzen lässt die Zuhörerïnnen in die vorweihnachtliche Stimmung eintauchen. Das Mitsingen ist bei ausgewählten Liedern ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt ist frei.