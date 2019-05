Konzert für Mosambik

Im März und April richteten die Wirbelstürme Idai und Kenneth verheerende Schäden in Mosambik und den benachbarten Ländern an. Auch Wochen später brauchen die Menschen in der Region weiterhin Hilfe. Aus diesem Grund – und weil es sich durch ein Projekt des BANDEN-Festivals 2020 Mosambik besonders verbunden fühlt – veranstaltet das Oldenburgische Staatstheater im Großen Haus ein Spendenkonzert.

Die an diesem Abend gesammelten Spenden gehen zu gleichen Teilen an die Katastrophenhilfe von UNICEF sowie an das GOETHE ZENTRUM MAPUTO in Mosambik, das in der betroffenen Region mit verschiedenen Partnerschulen zusammenarbeitet. Die Spenden sollen den schwerstbetroffenen Schüler*innen und Lehrer*innen dieser Schulen zu Hilfe kommen, die ihren gesamten Besitz verloren haben.

Das Spendenkonzert bietet ein abwechslungsreiches Programm. Dargeboten werden Orchesterwerke und Kammermusik, ein Ausschnitt aus der nächsten Ballettpremiere ‚Kunst der Fuge‘ sowie Einzelbeiträge von Schauspielensemble und Opernchormitgliedern. Zwischen Mozart, Kreisler und der Band Faheci wirken zudem „zauberhafte“ Kräfte …

Karten für 5,- € gibt es an der Theaterkasse, Tel. 0441-2225111, oder auf www.tickets.staatstheater.de