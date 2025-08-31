Klassik für Kleinkinder – geht das? Bei den Familienkonzerten der Bremer Philharmoniker auf jeden Fall! Das Konzept ist auf Kinder im Kindergartenalter zugeschnitten: klassische Melodien eingebaut in eine leicht nachvollziehbare Klanggeschichte, ein Instrument im Mittelpunkt, angenehme Lautstärke für zarte Kinderohren, Nahbarkeit und direkte, altersgerechte Ansprache.

David Gutfleisch zeichnet sich für die Konzeption der Konzertreihe für 3- bis 6-Jährige verantwortlich. „In dieser Spielzeit bieten wir drei verschiedene Programme beim Konzertinchen an: Harfentöne, Guten Morgen Cello und Vogelgezwitscher“, so der Musikpädagoge, der selbst auch als Solist beim Vogelgezwitscher zu erleben ist. „Die Konzerte dauern ca. 30 Minuten. So werden die Kinder nicht in ihrer Aufnahmefähigkeit überfordert, sondern bleiben aufmerksam und interaktiv bei der Musik und der Geschichte.“

Los geht es am 31. August mit dem Programm „Harfentöne“. Die Harfenistin Louise Şen erzählt musikalisch die Geschichte des kleinen Putzengels, der fasziniert vom goldenen Glanz eine Harfe entdeckt. Vorsichtig entlockt er ihr einige Töne und beginnt schließlich eine Reise durch verschiedene Epochen der Musik.

Weitere Konzertinchen:

So, 21.9.2025 Guten Morgen, Cello

So 26.10.2025 Harfentöne

So 30.11.2025 Guten Morgen, Cello

So 11.1.2026 Vogelgezwitscher

So 1.2. 2026 Guten Morgen, Cello

Die Eintrittskarten kosten 8 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene und sind online erhältlich.