Konzertinchen: Harfentöne

× Erweitern © Bremer Philharmoniker Musik mit Pfiff

Klassik für Kleinkinder – geht das? Bei den Familienkonzerten der Bremer Philharmoniker auf jeden Fall! Das Konzept ist auf Kinder im Kindergartenalter zugeschnitten: klassische Melodien eingebaut in eine leicht nachvollziehbare Klanggeschichte, ein Instrument im Mittelpunkt, angenehme Lautstärke für zarte Kinderohren, Nahbarkeit und direkte, altersgerechte Ansprache.

Heute entdeckt ein Putzengel die Harfe und wird ihr heimlich ein paar Töne entlocken. Er beginnt eine Reise durch die Epochen der Musik und landet am Ende wieder sanft auf der Erde.

Für Familien mit Kindern zwischen 3 und 6 Jahren

Die Konzerte dauern ca. 30 Minuten. So werden die Kinder nicht in ihrer Aufnahmefähigkeit überfordert, sondern bleiben aufmerksam und interaktiv bei der Musik und der Geschichte.

Die Eintrittskarten kosten 8 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene und sind online erhältlich.