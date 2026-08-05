Konzertino: Tierisch gut

× Erweitern © Die Blindfische Die Blindfische

Beim Familienkonzert der Bremer Philharmoniker und der Band Die Blindfische trifft Klassik auf Kinderzimmer-Rock. Gemeinsam schlagen sie eine mitreißende Brücke zwischen den Welten: Freche Mitmach-Songs und fetzige Rhythmen begegnen den Meisterwerken klassischer Tierporträts von Camille Saint-Saëns. Ob trampelnde Elefanten oder wildes Getöse – hier wird klassische Musik schwungvoll entstaubt und mit voller Energie serviert.

Ein mitreißendes Klangerlebnis für kleine und große Musikfans, das zeigt, wie viel Dynamik, Humor und Rock’n’Roll in einem großen Orchester stecken können.

Tickets kosten für Kinder 8, für Erwachsene 14, für Familien 32 Euro, Plätze können hier online reserviert werden.