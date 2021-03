Korallen-Workshop

× Erweitern © Übersee-Museum Korallengarten - ein Upcycling-Riff entsteht

Wer in den eigenen vier Wänden gern kreativ wird, kann sich ab sofort an einer besonderen Aktion des Übersee-Museums Bremen beteiligen. Anlässlich der Ausstellung „Korallenriffe –vielfältig. verletzlich. verloren?“ soll im 1. Lichthof des Hauses in den kommenden Monaten ein großes Korallenriff entstehen – zusammengesetzt aus Korallenmodellen, die Bremer:innen, aber auch Menschen aus dem Umland und sogar deutschlandweit mit Hilfe textiler Techniken aus wiederverwertbaren Materialien gestalten und im Museum abgeben oder einschicken können. Ob Häkeln, Flechten, Stricken, Nähen, Drehen, Knüpfen oder Wickeln – welche textile Technik Korallenfans für ihre Werke nutzen, ist freigestellt. Weitere Infos zum Projekt und Anleitungen gibt es hier.

Das Museum bietet Online-Workshops an, in denen angehende Korallengärtner:innen zusammenkommen und mehr zu Upcycling-Techniken für den „Korallengarten“ im Museum oder zuhause, aber auch über die Vielfalt und Bedeutung realer Korallenriffe erfahren können.

Informationen zur genutzten Videokonferenzsoftware und Anmeldung unter 0421-16038555 oder per E-Mail.