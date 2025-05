Koreanisches Fest

안녕하세요! (Annyeonghaseyo) - so begrüßt man sich auf Koreanisch: Am Samstag lädt das Museum Familien zu einem bunten Kulturfest ein, bei dem die Besucher:innen in die exotische Welt Südkoreas eintauchen. Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit K-Pop, traditionellen Klängen und Tänzen gibt es auch eindrucksvolle Taekwondo-Demonstrationen zu bestaunen.

Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche Mitmachaktionen, bei denen Jung und Alt traditionelle Kleidung Hanbok anprobieren oder die koreanische Schrift Hangeul lernen können.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt und die Besucher:innen können sich auf kulinarische Highlights wie Kimchi, Tteokbokki und Kimbap freuen.

Der Eintritt ist frei