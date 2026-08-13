× Erweitern © Piotr Rosolowski Koschka

Bei dieser Bremen-Premiere im Rahmen des 13. KIJUKO Filmfests sind Gäste aus dem Produktionsteam anwesend, die sich dem Publikum ab 6 Jahren persönlich vorstellen.

Eigentlich hatte Jan für den Sommer ganz andere Pläne, als dem 8-Jährigen kurz vor den Ferien eine Katze zuläuft. Während sein Vater herauszufinden versucht, wem die Katze gehört, taufen Jan und sein Freund Sami sie auf den Namen Koschka. Doch schon bald müssen sie sich neue Namen ausdenken, da Koschka plötzlich über Nacht drei süße Katzenbabys zur Welt bringt. Zusammen mit ihrer Klassenkameradin Marta kümmern sich die beiden um die Katzenfamilie, was allerdings schwieriger ist als gedacht. Das Flohproblem bekommen sie noch in den Griff, aber als bei Jan auch noch eine Katzenhaarallergie auftritt, entscheidet sein Vater, dass Koschka und ihre Babys ins Tierheim sollen. Doch das wollen die Kinder auf jeden Fall verhindern!

D 2026, Regie & Buch: Bernd Sahling, mit Sebastian Erbes, Ilkay Yalcin, Bella Mortlock, Benjamin Kramme, 74 Min., ab 6 Jahre