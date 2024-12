Krabbel-Konfetti-Kirche

Kinder müssen leise sein im Gottesdienst und spätestens nach zehn Minuten ist es langweilig? Nicht in der Krabbel-Kirche! Das neue Format nimmt besonders die Bedürfnisse der kleinsten in den Blick. In diesem Gottesdienst wird das Leben von Jung, Alt und allen dazwischen gefeiert. Gemeinsam wird gesungen, getanzt und Geschichten gelauscht und zum Schluss empfangen alle den Konfetti-Segen. Es darf gekrabbelt und gebrabbelt werden und da der Gottesdienst zur Faschingszeit stattfindet, können alle in ihrem Lieblingskostüm kommen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.