Krabbelnde Komplizen

Die Sonderausstellung behandelt die Themen Nutzen, Gefährdung und Schutz. Auch im Außengelände des Museums wird gezeigt, was „die kleinen Krabbler“ für uns leisten und wie jeder von uns zu ihrem Erhalt beitragen kann. Die Landwirtschaft ist in großem Maße auf Insekten angewiesen. Viele bestäubende Insekten sichern unsere Nahrungsmittelversorgung. Dazu zählen nicht nur Bienen, sondern auch verschiedene Käferarten und andere fliegende Tiere. Die Apfelblüte ist jeden Frühling ein echter Hingucker. All diese Blüten müssen befruchtet werden, sonst gibt es im Herbst keine Früchte. Gerade in Regionen mit Monokulturen ist es eine Herausforderung, genügend Blüten für eine gute Ernte zu befruchten.