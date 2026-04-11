Kinder von 0 bis 2 Jahren und ihre Eltern treffen sich zum gemeinsamen Spielen. Ein späteres Dazukommen oder früheres Gehen ist jederzeit möglich – ganz so, wie es für die Familien und ihre Kinder passt.

Der Krabbeltreff ist ein selbstorganisiertes Angebot von Eltern. Kontaktaufnahme über Imke Brumund, Tel.: 01577-3541584, diakonin.neustadt@kirche-bremen.de.