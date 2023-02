Krabbler und Kraucher

Sie reisen tausende Kilometer, überleben unter extremen Bedingungen und sind unendlich reich an Farben und Formen. Insekten sind faszinierende Lebewesen. Die Kids erkunden, welche Sechsbeiner am Vahrer Feldweg leben. Sie untersuchen, wie die Insekten die kalte Jahreszeit überstehen, warum so viele bedroht sind und sie ihnen helfen können.

Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Anmeldungen werden telefonisch entgegengenommen.