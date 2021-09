Krähe und Bär

Das Ensemble führt ein Stück nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Martin Baltscheit für Publikum ab 7 Jahren im Spielraum des Theaters auf:

„Freiheit ist Glück“. Davon ist der Bär überzeugt, der im Zoo zwar drei Mahlzeiten am Tag bekommt, einen Teich und viele Fans hat, aber von einem freien Leben, vom Meer oder Italien nur träumen kann. „Sicherheit ist Glück“, denkt sich die Krähe, die zwar schon viel von der Welt gesehen hat, aber immer so hungrig ist, dass sie eines Tages bei dem Versuch, dem grimmigen „Pelzknödel“ einen Knochen zu stibitzen, fast ertrinkt. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten nähern sich die beiden an, der Bär teilt sein Frühstück und seine Ansichten. Die Krähe berichtet von der Welt außerhalb des Zoos und bringt damit etwas Farbe in den täglichen Käfigtrott. Aber was trotz neuer Freundschaft bleibt, ist die alte Unzufriedenheit, denn wo es einen Zaun gibt, ist auch immer jemand unfrei. Da die Krähe eine gute Freundin ist und glaubt, dass die Sonne für alle gleich scheinen sollte, findet sie eine Möglichkeit, mit dem Bären die Rollen und damit auch die Perspektive zu wechseln.

Der Eintritt kostet 10 Euro.